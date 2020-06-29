GÜÇLENDİRME YAPILAN OKULLAR YERİNDE İNCELENDİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya , İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhat Sürücü ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ve firma yetkilileri ile beraber güçlendirme yapılan 75 Yıl. Cumhuriyet İlköğretim Okulu , Piri Reis İlköğretim Okulu ve Hakimiyet-i Milliye Ortaokulunda yapılan güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve İl Özel İdarenin, Türk eğitim sisteminin fiziksel kapasitesinin artırılması ve nitelikli eğitim öğretim ortamının hazırlanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda estetik görünümlü, depreme dayanıklı ve kullanışlı eğitim ortamları oluşturan projelerin hayata geçirilmesi hedeflenirken, mevcut okul binalarının da depreme dayanıklılığı artırılıyor.

İlçemizdeki 75 Yıl. Cumhuriyet İlköğretim Okulu , Piri Reis İlköğretim Okulu ve Hakimiyet-i Milliye Ortaokulundayapılandıma çalışmalarının planlanması, mevcut projelerde yapılması öngörülen değişikliklerin belirlenmesi ve revizyon tasarımlarının hazırlanması da

amaçlanarak, çalışmalar başlatıldı.

Haber: Caner AKŞİT