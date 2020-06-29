Öğrenciler sınavda ter döktü, tatilciler sahilde serinledi

İlçemizde , Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, plajlar bu kısıtlamadan muaf tutuldu. Bazı tatilciler de bunu fırsat bilerek soluğu sahillerde aldı.ilçemizde Hamzakoy sahilinde, Güneyli ve Bolayır Plajlarında bulunan tatilciler “Bugün sokağa çıkma yasağını fırsat bildik. Denizler ve sahillerde serbest olunca ailecek denize gelmeyi tercih ettik. Sahillerin kalabalık olması aslında daha iyidir ama pandemi sürecinde olmamızdan dolayı sakin olması işimize gelmiyor değil” dedi.İlçemiz sahillerinde beklenen kalabalık olmazken, vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; ‘Yerli ve yabancı turistlerin konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil plajlardan yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtlar, ibadethaneler ve türbeleri ziyaret edebilecek” ifadelerine yer verilmişti.

Haber: Caner AKŞİT