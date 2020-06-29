Sürücü YKS Öğrencilerine Başarılar Diledi

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü hafta sonu YKS sınavına giren öğrencilere başarılar diledi.Sürücü “Öğrencilerimizi yetiştiren, onlara destek veren tüm öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyor, YKS’ye girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Geleceğiniz için önemli bir adım olan üniversiteye girişteki bu sınavda sizlerle birlikte aynı heyecanı paylaşıyorum.

Cenab-ı Allah, emeğinizin karşılığını almanızı nasip etsin.”dedi.Haber: Ali GEZER