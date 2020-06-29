Kaymakam Kılınçkaya YKS Öğrencilerine Başarılar Diledi

Kaymakam Hakan Kılınçkaya 27-28 Haziran’da yapılan YKS sınavı için öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Kılınçkaya; Sevgili öğrenciler;YKS sınavında sizlerin yüksek başarılar elde etmeniz kuşkusuz en büyük dileğimizdir. Sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum.

Gençlerimizin eğitimi ve yetişmesinde emek veren çok değerli idareci ve öğretmenlerimiz ile kıymetli ebeveynlerine Kovid19 gölgesinde çalışmalarında yardımlarını esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyor YKS’na katılacak olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınav için görevli bulunan tüm yönetici, öğretmen ve diğer görevlilere kolaylıklar diliyorum.

Öğrencilerimizin geleceğine yön veren bu sınav süresince degerli halkımızın da hassasiyet ve duyarlılığı en üst seviyede göstereceklerine inancımız tamdır.

Çok değerli gençler; herşey gönlünüzce olsun.” temennilerinde bulundu.

Haber: Hilal GEZER