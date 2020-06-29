GELİBOLU SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Geçtiğimiz hafta sonu LGS dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Aradan tam bir hafta geçti, vatandaşlar tekrar sokağa çıkma kısıtlaması ile karşılaştılar. YKS dolayısıyla 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri uygulandı. Cumartesi 09.00-15.00 saatleri arası Pazar ise 09.00-18.00 saatleri arasında sokaklarda öğrenciler ve veliler dışında kimse olmadı.YKS sınavına giren öğrenciler Çanakkale ve Keşan’da merkezlerde sınava girdiler.Gelibolu’daki vatandaşlar ise yasağa uyum sağladılar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN