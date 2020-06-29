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Gelibolu’nun Saklı Cennetinden Görüntüler

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizin 10km yakınındaki Cevizli Köyü’nde kmlerce uzunluğunda devam eden asırlık çınarlar görülmeye değer.
Geçmiş yıllarda kiraz bayramınında her yıl yapıldığı dereboyundaki devasa çınarlar ve bu çınarların hemen yanı başında bulunan ünlü çatlaksu buz gibi konuklarını bekliyor.
Gidin bu çınarların altında piknik yapın, buz gibi sularını için, koyu çınar gölgelerinde uyuyun ve dinlenin. Haber:Recep YÜZÜAK

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