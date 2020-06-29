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TRT EBA TV’de Yaz Okulu Başlıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bakanlık uzaktan eğitime, yaz aylarında TRT EBA TV kanallarında yayımlanacak ‘Yaz Okulu’ programları ile devam ediyor. Yaz Okulu, yarın Bakan Ziya Selçuk’un öğrenci, öğretmen ve velilere sesleneceği konuşmayla açılacak.

OKUMA YAZMA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖZEL KUŞAK
EBA TV Yaz Okulu’nda bir diğer yenilik ise okuma yazma öğrenimine özel tasarlanan ‘Okuyorum-Yazıyorum’ kuşağı olacak. Bu özel kuşak, okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlandı. Alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunarken, dersler drama ile zenginleştirilecek. Yaz aylarında yayınlanacak ‘Bizden’ Aile Kuşağı’ ise ‘çocuk gelişimi, ergenlik dönemi, aile içi iletişim, aile sağlığı’ gibi farklı pek çok temada uzman konuklarla derinlikli analizler sunarak anne babalara destek olmaya devam edecek.

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