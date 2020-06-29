Gelibolu’nun Saklı Cennetini Gördünüz mü?

Nedense yaşadığımız kenti tanımadan uzak kentleri, ülkemizi tanımadan uzak uzak ülkeleri gezeriz yada gezmek isteriz.

Oysa gözümüzün hemen önünde duran şahane güzellikleri görmeden, başka güzellikleri uzak yerlerde aramaya çalışmamız komik olmuyor mu?

Ben öğretmenlerimden şunu öğrendim “Önce çevrenizi iyi tanıyın sonra da ülkenizi iyi tanıyın daha sonra da başka ülkeleri gezin.” dediler.

Öğretmen okullarında son sınıfa gelince ülkemizin güzelliklerini göstermek için Milli Eğitim Bakanlığı geziler düzenler, mezuniyete bir kaç ay kala son sınıf öğrencilerini gezilere gönderirdi.Biz o yıl son sınıfta 190 kişiydik.Son sınıflar dört şubeydi.Birinci grup Bergama ,Ayvalık, Kazdağları,Çanakkale, Şehitlikler, Edirne’ye Tekirdağ’yı gezdi.İkinci grup Ege’yi dolaştı.Üçüncü grup Bursa, Kocaeli,İstanbul’u dolaştı.Dördüncü grup Kütahya,Afyon,Eskişehir,Ankara’ya gitti.

Şimdi artık yok böyle işler zaten öğretmen okulu filan bırakmadılar. 50- 60 saatlik formasyonlarla öğretmen icat ediyorlar.

Dolduruyorlar öğrencileri otobüslere bir iki yer dışında ülkemizi göstermiyorlar.

Memleketimin güzelliklerini, tarihini ve doğasını tanıtmıyorlar.

Şimdi gelelim Gelibolu’ya.Peki Gelibolu ‘da doğan, büyüyen,okuyan burada iş güç sahibi olanlara soralım bakalım.Bir gün merak edipte Korudağ’ın zirvesine çıktınız mı?

Çocuklarınızı, eşinizi yanınıza alıpta, Korudağlarını gezmek istediniz mi? Yanınızdan zıplayarak geçen Karacaları, su içmeye inen keklikleri gördünüz mü?

Nesli tükenmesin diye tarım bakanlığınca koparılması yasaklanan orman güllerinden polen toplayan arıların sürüsünü izlediniz mi?

Sıkı durun…!

750 metre yüksekten yarımadaya bir nehir gibi gözüken Çanakkale Boğazı’na, Bozcaada’ya, Gökçeada’ya uçaktan bakar gibi baktınız mı?

Marmara’yı bir büyük göl gibi gördünüz mü?

Pazarlı Ormanlarını, Karainebeyli Ece Limanı’nı, Saros’ta Ayı Yuvalarını gördünüz mü?

Size sadece 10 km uzaklıkta olan Cevizli Köyü (Kozludere)’nde Çatlaksuyu, dereboyunca 500 yıllık tarihi çınarları gezip burada bir piknik yaptınız mı?

Size tavsiyem gidin Cevizli’ye aracınızla 2 km gidip bir kenera çekin, 1-2 km ‘de yürüyün Gelibolu’nun gizli cennetini göreceksiniz.

Ömrünüze ömür katın bu tarihi çınarların altında yapacağınız piknik sırasında 2 saat uyku size 1 yıl huzur verecektir.

Dibinizdeki gizli cenneti ve diğer cennetleri lütfen keşfedin beyler…

Yarın Çanakkale ilçelerindeki cennetler…