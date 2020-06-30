ÖZACAR’IN 1 TEMMUZ KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI MESAJI

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun 94.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, “Kabotaj Kanunu, Kurtuluş Savaşının ardından ekonomik bağımsızlığa yönelik atılan en önemli adımlardan birisidir” dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, Kabotaj Kanununun 94.yıldönümü ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özacar, yazılı olarak yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 1926’da Ulu önderimiz Atatürk’ün direktifleriyle çıkarılan Kabotaj Kanununun Cumhuriyetin kazanımları ile birlikte denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda bir çok imtiyazlar sağladığını, siyasi ve ekonomik özgürlükler getirdiğini vurguladı.

Kabotaj Kanununun Kurtuluş Savaşının ardından ekonomik bağımsızlığa yönelik atılan en önemli adımlardan birisi olduğunun altını çizen Özacar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Denizler; ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir. Denizi ve denizlerini iyi kullanan ülkeler diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Hepinizin bildiği gibi ülke olarak Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprüyüz. Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi staratejik öneme sahip denizlerle çevriliyiz. Birisi ilçemiz Gelibolu’nun içinde bulunduğu Çanakkale Boğazı olmak üzere iki önemli su yolu ve bir iç denizin sahibiyiz. Staratejik konumumuz gereği dünyadaki önemimiz her zaman vardı lakin denizlerimizdeki hakimiyet bizde değildi. 1 Temmuz 1926 tarihindeki bu kanunla yaklaşık 350 yıldır süren ayrıcalık sona erdi. Büyük Atatürk’ün direktifleriyle denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlendi. Bu kazanımlarla Türkiye, deniz vatanına da kavuştu. Bu sebeple bir kez daha minnet duygularımızla andığımız Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ruhları şad olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyor ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyorum. Denize emek ve gönül veren herkese, şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyor, tüm denizcilerimize ‘denizleriniz sakin, pruvanız neta olsun, Allah selamet versin’ diyorum.”Haber: Hilal GEZER