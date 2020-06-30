Özacar ve CHP İlçe Başkanlığından Hayırlı Olsun Ziyareti

Özacar ve CHP İlçe Yönetimi dün Sami Eryılmaz’ın açtığı kasap dükkanına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Özacar ve CHP İlçe Yönetimi “Gelibolu’muzda yıllardır kasaplık yapan, güvenle alışveriş yaptığımız ve bugün “Kasap Sami” isimli yeni dükkanının açılışını yapan esnafımız Sami Eryılmaz’ın İlçe Yönetimimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte yanında olarak, hayırlı müşteriler, bol kazançlar diledik. Bu zorlu süreçte tüm esnafımıza, hayırlı işler ve kolaylıklar diliyoruz.”dediler.

Haber: Hilal GEZER