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Sürücü “1Temmuz Kabotaj Bayramı Kutlu Olsun.”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren ve Türk Denizcilik tarihinde, karasularımızın bağımsızlığı adına bir dönüm noktası olan Kabotaj Kanunu, modern Türk Denizciliği açısından da; ulaşımdan, taşımacılığa, turizmden, balıkçılığa büyük bir önem taşımaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve dünya üzerinde önemli iki boğaza sahip güzel ülkemiz denizcilikte daha modern seviyelere ulaşmak, ülke ekonomisine katkısını arttırmak, denizcilikte daha çok söz sahibi olabilmek için her türlü avantaja sahiptir. Denizcilik’te istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiasının ve halkımızın “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı”nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum”dedi.
Haber: Caner AKŞİT

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