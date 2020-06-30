Keşan-Sazlıdere(Saros) yok olmasın!

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ,İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Keşan Sazlıdere’deki yapılmak istenilen FSRU Doğalgaz Limanı ve depolama alanında incelemelerde bulunarak “Saros Körfezi yok olmasın” mesajını verdiler.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ,İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Keşan Sazlıdere’deki yapılmak istenilen FSRU Doğalgaz Limanı ve depolama alanında incelemelerde bulunarak “Saros Körfezi yok olmasın” mesajını verdiler.

CHP İlçe Örgütü “Her doğal alan hedef…

FSRU Doğalgaz limanı ve depolama alanı yapılması planlanıyor. Doğal dengenin bozulmasını ve kirliliği önemsemeyen, akıntıların hesaba katılmadığı bu tip limanların örneklerinden biliniyorki,denizler kendini temizleyemiyor ve doğa mahvoluyor.Bu planlar çerçevesinde, Keşan İlçe Başkanlığımızın girişimiyle gerçekleştirilen, bilgilendirme ve basın toplantısına, Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu, Eceabat İlçe Başkanlığımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz ile birlikte katılım sağladık. Sonrasında da Sazlıdere’ye geçerek, yerinde incelemelerde bulunarak destek verdik.Bizler sürecin devamında da takiçi ve destekçi olacağız.”dediler.