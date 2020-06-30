Parlak’tan Kabotaj Bayramı Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak, Kabotaj Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı

Parlak, mesajında şunları söyledi: “1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren ve Türk denizcilik tarihinde bir dönüm noktası olan Kabotaj Kanunu’nun modern Türk denizciliği açısından, ulaşımdan taşımacılığa, turizmden balıkçılığa ve deniz ticaretine getirdiği yenilikler ile büyük bir önem taşımaktadır. Ancak bugün geldiğimiz noktada yerli ve milli olduğunu iddia eden 17 yıllık iktidar sahipleri; tersaneleri özelleştirme adı altında yabancılara peşkeş çekmiş ve milli denizciliğimizi yok etmiştir. Bir gün mutlaka, Türk limanları Türklerin olacaktır. Bu inançla, bağımsız denizciliğin simgesi olan 1 Temmuz denizcilik ve kabotaj bayramını kutlarım.”mesajını verdi. Haber: Caner AKŞİT