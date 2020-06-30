YARIMADA YANGIN TEHLİKESİ ATLATTI

Gelibolu Yarımadası Kumköy yakınlarındaki ormanlık arazide çıkan yangın Gelibolu – Eceabat Belediyeleri ile Gelibolu ve Eceabat Orman Bölge Ekiplerini alarma geçirdi.

Saat 14:00 sularında başlayan yangın havanında aşırı sıcak olması nedeniyle hızla yayıldı.

Orman yangın söndürme ekipleri ile Eceabat- Gelibolu İtfaiyelerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bu konudaki geniş bilgiyi yarınki sayımızda vereceğiz.Yangının orman içindeki bir buğday tarlasından çıktığı tahmin ediliyor.Tarlada bulunan sap ve samanların alev alması üzerine yangının ormana sıçraması bilgisine ulaşıldı.Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçemiz Orman Bölge Şefi yaptığı açıklamada; “Tüm vatandaşların dikkatli olmasını özellikle ormana yakın bölgelerdeki buğday tarlalarında katiyetle sigara içmemelerini söyleyerek bu mevsimler tehlikeli sigaradan çıkacak bir ufak kıvılcım bile büyük zararlara neden olabilir .”dedi.

Haber: Recep YÜZÜAK