Turan “Tarihin Aziz Hatıralarına Ev Sahipliği Yapan Çanakkale’mize Hizmet Etmek Ayrı Bir Gurur”

AK Parti Grup Toplantısı bugün basına kapalı olarak toplanırken, Meclis Grup Yönetimi de yeniden belirlendi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 27. Yasama döneminde 2.kez Grup Başkanvekili seçildi. Tekrar Grup Başkanvekili seçilmenin ayrı bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Turan, “Ülkemiz önemli süreçlerden geçiyor. Böylesi bir dönemde tekrar aynı göreve layık görülmek bizlerin omuzlarına farklı bir sorumluluk yükledi” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Her şehrin milletvekilliği eminim ayrıdır ve özeldir. Ancak tarihimizin önsözünün yazıldığı, şehitler diyarı, tarihin aziz hatıralarına ev sahipliği yapan Çanakkale’mize hizmet etmek ayrı bir gurur. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve Milletvekillerimizin desteğiyle tekrar Grup Başkanvekilliğine seçilmekten onur duyuyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin zorlu süreçlerden geçtiği böylesi bir dönemde tekrar Grup Başkanvekilliği görevine layık görülmek bizlerin omuzlarına farklı bir sorumluluk yükledi. Daha önce de defalarca bu görevi ifa etmek bizlere büyük tecrübeler kazandırırken şehrimize hizmet etme imkanı sundu. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber el birliğiyle şehrimizin tüm sorunlarının üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Grup Başkanvekilliğine tekrar seçilmemizin hem şehrimize hem partimize hayırlı olmasını diliyorum. Çanakkale’miz için durmadan üretmeye, çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde ifade etti.

Haber Merkezi