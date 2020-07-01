Çanakkale İlçelerini Geziyoruz

Dün,Çan’dan, Kızılelma’dan ,Bayramiç’e giden Derekol yoluyla Bayramiç’e geçmenizi önermiştim.Buradaki muhteşem manzarayı görmenizi istemiştim.Derekol’un sonuna doğru Bayramiç’in en muhteşem yerlerinden biri olan ve doğanın birbirinden güzel masum güzellikleriyle süslü o muhteşem yer dediğim Ayazma’ya çıkın.

Buradaki Alabalık tesislerinde canlı balıkları kendi elinizle seçerek havuzlardan alabilirsiniz.Kazdağlarının kuzaybatı sırtlarındaki bu güzel doğada coşkun akan şelalerin seslerini dinleyerek,kendinizi su sesiyle dinlendirerek, önemli bir terapi yapabilirsiniz.Ayazma’ya kadar yol boyunca elma, kayısı, erik, şeftali,armut,ayva, ceviz ve incir bahçelerinden ellerinizle toplayarak, meyvalarınızı alabilirsiniz.

Kışın buranın çok daha başka bir güzelliği vardır eğer kışın giderseniz, mutlaka yanınıza bir büyük post ya da kalın bir battaniye alarak, karların üzerine serilerek sevgilinizle nostaljik bir aşk yaşayabilirsiniz.

Burası, yaz- kış bir gününüzü dolu dolu geçirebileceğiniz bir cennettir.Buradan Ayvacık’a geçerseniz o kadar çok orman köyü geçersiniz ki ormanın baş döndürücü aromasından çevreye yayılan muhteşem kokular içinde Assos’a doğru yürüdüğünüzde önünüze çıkan Edremit Körfezi boyunca o kadar çok görebileceğiniz yerler vardır.Assos’a inerken tepedeki antik kenti geziniz daha sonra onun altında bulunan antik tiyatroyu dolaşınız köyün içinde bulunan minik sanat eserlerinden oluşan taş yapılı evlerin arasında dolaşarak köyüde tanıyınız.

Yalnız, yurdumun en pahalı restaurantlarının merkezi olan Assos sahilinde sakın ola bir restaurantta oturup balık ya da bir başka deniz ürünüyle rakı içmenizi asla tavsiye etmem. Gelibolu fiyatlarına göre kışın 1×4, yazın 1×6 gibi çarpılabilirsiniz.

Assos’tan çıkınca, Bademli Köyü istikametinde giderek Ayvacık ve Ezine’nin Güney Sahilini boydan boya geçersiniz.Babakale’yi görmeden yolunuza devam etmeyin Türkiye’nin en batı kıyısını ve oradaki kaleyi görmenizi tavsiye ederim.

Oradan Geyikli’ye doğru gelirken Gürpınar’da ve yol boyunca birçok yerde son yıllarda ortaya çıkarılan antik kentlerin kalıntılarını mutlaka görün muhtaşem yerleşim merkezleri ortaya çıkarılıyor. M.Ö.(Milattan Önceki) bu muhteşem eserler bölgemize turizm değerleri kazandırıyor.

Zeytinlikler içinden geçerek Ayvacık ve Ezine’nin güney sahillerine yaptığınız gezinin sonunda Geyikli’ye ulaşacağınızdan buradan Bozcaada’ya geçebilirsiniz.Her gün 3 saatte bir gemiler çalışıyor.Adalar için ayrı bir gün yazılar yazacağım.Bozcaada’ya gitsenizde, gitmeseniz de Çanakkale’ye dönerken mecburen Truva’nın yanından geçeceksiniz.

Buraya uğrayarak geçen yıl açılan o muhteşem çok büyük Troya Müzesini mutlaka geziniz.Sadece müzeyi değil Truva’nın kalıtlarını da gezmeyi unutmayın buradan ayrıldıktan sonra, yolunun üzerindeki Hasan Mevsuf, Turgut Reis, bataryalarını ve orada şehit düşen kahramanlarını, ziyaret ederek birer dua okuyun o muhteşem boğaz savaşının dehşetini ve bu bataryalarda atılan top mermileriyle boğazın derin sularına gömülen gemilerin haykırışlarını izleyin.

İşte sevgili dostlar, işte sevgili okurlar Çanakkale’yi bile ancak sindire sindire bir haftada gezemeyeceğiniz kadar zengin kent biz bu güzel kentlerimizi gezmeden onların doğal ve tarihi güzelliklerini içimize sindirmeden nasıl yurtdışına gezmeye gidebiliriz ki.

Kendi güzelliklerini farkedemeyenler, başkalarının güzelliklerini anlatarak avunurlar…

Bitti…