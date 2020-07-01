TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DEZENFEKTE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İlçemizde toplu taşıma araçlarına Belediyeden görevli personeller tarafından her hafta periyodik olarak dezenfekte işlemleri yapılıyor.Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever de dezenfekte işlemlerine her hafta düzenli olarak devam edildiği bilgisini vererek, Belediye Başkanlığına ve görevli personellere teşekkürlerini sundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN