NALBANT’TAN SAAT KISITLAMALARI KALDIRILAN İŞYERLERİ HAKKINDA DUYURU

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant saat kısıtlamaları kaldırılan işyerleri hakkında duyuru yayınladı. Nalbant “ İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı /iş kolu icin alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştır. Belirtilen işletmeler genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerdir.

Valilik ve Kaymakamlıklarca alınacak İl/İlçe Hıfzısıhha

kurulu kararları doğrultusunda ilgili üye esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulur.”mesajını verdi.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN