HAMZAKOY HALK PLAJI DÖRDÜNCÜ KEZ MAVİ BAYRAK İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Tamamı halka açık ücretsiz olarak hizmet veren Hamzakoy Halk Plajı, çevre ve temizlik kriterlerine uygun çalışmaları dolayısıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından bu yıl yeniden “mavi bayrak” ile ödüllendirildi. Dördüncü kez üst üste almaya hak kazandığımız çevre ödülü göndere Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan tarafından çekildi.Hamzakoy Halk Plajı, dördüncü kez Mavi Bayrak ile de taçlandırıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan “Gelibolu’nun denizlerdeki güzelliği ve temizliği bu ödülle dördüncü kez tescillenmiştir” dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) uluslararası jürinin çalışması sonrası, gerekli kriterleri yerine getiren marina ve plajlara verdiği ‘mavi bayrak’ ödülünü dördüncü kez almaya haz kazanan Gelibolu Belediyesi’ne ait Hamzakoy Halk Plajı’nda tören düzenlendi.

Geçen yıl tamamı halka açık ücretsiz hale getirilen Hamzakoy Halk Plajı, düzenleme ve yenilemelerin ardından çevre ve temizlik kriterlerine uygun çalışmaları ‘mavi bayrak’ ile taçlandırılırken, törene Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan Mavi Bayrağı Hamzakoy Plajında dalgalandırmak adına astı.Haber:Ali GEZER