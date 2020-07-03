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Sürücü’nün Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü köy ziyaretlerine devam ediyor.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü köy ziyaretlerine devam ediyor.Sürücü geçtiğimiz gün, ilçemize bağlı Bayramiç, Süleymaniye, Şadıllı ve Kalealtı köylerini ziyaret etti. Sürücü köylerde muhtarlarla ve köylülerle bir araya gelerek dilek, temenni ve sorunlarını dinledi.
Aynı zamanda devam eden ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Muhtarların ve köylülerin göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

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