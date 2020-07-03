Taşeron İşçiler Sendikalaşıyorlar

Çanakkale ilçelerindeki ve beldelerindeki belediyelerde çalışan taşeron işçiler Türk- iş’e bağlı belediye iş sendikasına toplu olarak üye oluyorlar.Aldığımız bilgiye göre koronavirüs olayının patlamasından önce örgütlenmeye başlayan işçiler bu geçen süreç içinde örgütlenmelerini durdurmuşlardı.Tekrar normale dönüşün başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren sendika Küçükkuyu Beldesinde 150, Ayvacık’ta 102, Kepez’de 200,Gelibolu’da 140,Gökçeada ve Bozcaada’da 100’ün üzerinde çalışan işçiyi sendikaya kayıt etti.

Belediye İş Başkanı Yüksel Özden “Belediyelerde çalışan işçilerin örgütlenmeleri devam ediyor.

Şuanda toplam çalışanların yüzde 70’i sendikamıza üye olmuştır.Kısa bi süre içerisinde toplu sözleşmeler için göüşmeleri başlatacağız.”dedi.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN