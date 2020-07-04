Basın İlan Kurumu Gazetecilerle Biraraya Geldi

Balıkesir Basın İlan Kurumu Çanakkale Bölge Müdürlüğü dün Çanakkale Tapu Kadastro Müdürlüğü toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi.

Basın İlan Kurumu Çanakkale Bölge temsilcisi Hikmet Said Güngör ve Balıkesir Müdürü Gökhan Eren’in katılımıyla toplantıda gazetecilerin pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlar aktarıldı.Çözüm önerilerinde bulunup, gazete ilanları hakkında da bilgilendirilmeler yapıldı.

Toplantı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

Basın İlan Kurumu yetkilileri Hikmet Said Güngör ve Gökhan Eren “ Bizler gazetecilerin haklarını savunmak amaçlı biradayız, amacımız sizlerle bu şekilde sık sık bir araya gelip sorunlarımızı tartışmak ve çözüm önerileri sunup birbirimize yardımcı olmak.”şeklinde konuşup gazetecilere ilanlar ve reklamlar konusunda bilgilendirmede bulundular.

Çanakkale ve ilçeleri basının yer aldığı toplantı verimli bir şekilde geçti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN