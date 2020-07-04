SGK İLÇE MÜDÜRÜ SERPİL AKÇAY’DAN VEDA ZİYARETİ

İlçemiz SGK Mdürü Serpil Akçay gazetemiz imtiyaz sahibi Recep Yüzüak’a veda ziyaretinde bulundu.

Akçay ilçemizde 5 yıl görev yaptı.SGK İlçe Müdürü Serpil Akçay meslek yaşamını bundan sonra İzmir Çiğli ilçesinde sürdürecek. Gazetemiz imtiyaz sahibi Recep Yüzüak “Değerli hizmetlerinden dolayı şahsım adına teşekkür ediyor, meslek yaşamında başarılar diliyorum.”dedi. Haber: Caner AKŞİT