BEHÇET YILMAZLAR “GELİBOLUSPOR’UN İKİ ADAYI VAR”

Geliboluspor’un yaz-kış hiçbir maçını kaçırmayan Behçet Yılmazlar, yıllardır takımını yalnız bırakmıyor sadece Gelibolu’da yapılan maçlar değil tüö deplasman maçlarında da gitmediği maç yok.Önceki gün gazetemize yaptığı açıklamada: “Bu yılki kongrede iki güçlü aday var.İşadamı Alper Türkmen ile Av.Koray Akkuş Geliboluspor’un başkan adayı.”dedi.

Kendisine ulaşabildiğimiz Alper Türkmen neden olmasın.Ben zaten ömür boyu adayım.Benim bu konuda önemli açıklamalarım var.Kongreye 5 gün kala bu açıklamaları yapacağım şu an birşey konuşmak istemiyorum.” dedi.Haber: Recep YÜZÜAK