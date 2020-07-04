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Sürücü ‘den Vali Aktaş’a Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Sürücü ve yönetim kurulu üyeleri Çanakkale Valiliğine atanan Valiİlhami Aktaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, Vali İlhami Aktaş’a yeni görevinde başarılar dileyip, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ettiler.
Haber: Ali GEZER

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