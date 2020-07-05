Geliboluspor’da başkan Yaver Varol veda etti.Varol mesajında; “Amatör ligte olmamıza rağmen kuruluşumuzun 50. yılında herşeyin maddiyatla eşdeğer olduğu bir dönemde başarılı olmak için gayret gösterdik.Aynı ligte bulunduğumuz şampiyonluğa kurulan rakiplerimizden çok daha düşük bir bütçe ile ilçremize yakışır şekilde heyecan yaratan bir takım oluşturduk.

Bir süreden sonra bilgi birikim ve fedekarlığın yetersiz kaldığını gözlemledim.Futbol yaşantımda ilçemizi profesyonel futbolcu olarak 2.Ligde ve 3.ligde başarıyla temsil ettim.2011 yılında Gelibolu’ya dönerek 9 sezonda Gelibolu Spor forması giyerek mücadele gösterdim.

2019 yılında başkanlık görevine geldikten sonra zamanımın yüzde 90’nını Gelibolu Spor’un başarılı olması için ayırdım.Futbolcu olarak lacivert beyaz renklerin altında mücadele ederken ve Yönetim Kurulumuza, sürekli elimden geldiğince yardımcı oldum.

Yıllardır aldığım büyük sorumluluklar,sürekli günlük başarı isteyen düşünce yapısı karşısında mental açıdan da kendimi yorgun hissetmeye başladım.Zihin yorgunluğum bu kulübe artık faydalı olmayacağım düşüncesini beraberinde getirdi.Bundan sonraki hayatımda futbolun herhangi bir bölümünde bulunmadan ailem ve işlerime odaklanmakistiyorum.Bu görevde bana destek olan başta Kaymakamımız Sayın Hakan Kılınçkaya olmak üzere, sporu çok seven sayın Zekai Aksakallı paşamıza,İlçe Emniyet Müdürü Sayın Fadıl Güçlü’ye,Eski Emniyet Müdürümüz Sayın Şafak Özkan’a,İlçe Jandarma Komutanımız Sayın Cem Gökdemir’e ,İlçe Spor Müdürümüz Sayın Emre Özdemir’e,bu sezon gösterdiği özveri ve fedakarlığından dolayı takım kaptanımız sayın Mustafa Vargel’e, muhasebe işlerinde bize çok faydası olan sayın Cavit Özübir’e ,basketbol branşı sorumlumuz syaın Atilla Eraslan’a,ssezon boyunca futbolcularımızın kahrını çeken Dİ-AR Pastanesi sahibi sayın Ferit Türkmen ve Arda Türkmen’e ,Dİ-AR Pastanesi tüm personeline ,iç sahada ve tüm deplasmanlarda da yanımızda olan Yönetim Kurulu 2.Başkanımız Sayın Mehmet Sandal’a ,tüm Gelibolu Esnafına, Tüm Geliboluspor taraftarına tüm kalbimle Teşekkür Ediyorum.”dedi. Haber:Ali GEZER