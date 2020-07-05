İlçe Emniyet Müdürü ve Kaymakam Kılınçkaya Vatandaşlarla Biraraya Geldi

Kaymakam Hakan KIlınçkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Covid-19 normalleşme sürecinde Cuma Namazı sonrası vatandaşlarla çay ocağı önünde bir araya gelerek hasbihal etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kılınçkaya “pandemi henüz bitmiş değil. Sosyal mesafe ve maske takma kuralına kesinlikle uyulması gereklidir. Denetimler devam edecektir ” diye ifade etti. Kaymakamın samimi ziyareti vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar Kılınçkaya ve Güçlü’nün yakın ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

Haber: Caner AKŞİT