KÖYLERDE YOL İSYANI VAR

İlçemizin Fındıklı Köylerinden bir grup gazetemize gelerek yollarının köprü yolu şantiyesine ait kamyonlarca çok kötü bozulduğunu ifade ettiler.Köylüler “Şuanda köye taksi ile gidilemeyecek kadar yollarımız bozuk dediler.İşadamı Adem Küçük; “En fazla oyu bizden alan Ak Parti en kötü bizi mağdur etti.Dün köyüme otomobilimle gidemedim geri döndüm.Yazıktır,günahtır.Lapseki’nin köylerine köylerine beton asfalt yapılıyor.21.asırda ben köyüme gidemiyorum.”dedi.Defalarca yetkililere bildirmemize rağmen aylardır,kimse yolumuzla ilgilenmiyor.Bir grayder yolluyorlar,bir saat sonra kamyonlar ve iş makineleri yolları darmaduman ediyor.”diyen Fındıklı Köylüleri Ankara’ya da sesimizi iletemiyoruz.Burada da duyan yok.”dediler.

Gelibolu Kavaklıtepe,Tayfur -Karainebeyli,Çokal- Çimendere ,Evreşe-Yülüce Yolları Bozuk

Gelibolulu Köylüler son 2 aydır gazetemizi arayarak, yolların bozukluğundan dert yanıyorlar.Köylülerin Evreşe ve Gelibolu ile olan bağlantılarında astfaltların delik deşik olduğunu kimseninde aylardır bu yollara tamir amacıyla bile bir kamyon asfalt dökmediğini dile getiriyorlar.Önceki gün Kavaklıtepe -Gelibolu yolu için gazetemize telefon eden köylüler bugünde Tayfur -Karainebeyli arası için Tayfurlu vatandaşlar aradılar.Çokal -Çimendere, Evreşe – Yülüce yollarında çok bozuk olduğunu söyleyen köy muhtarları bize sıra ne zaman gelecek?”diye endişelerini belirttiler.