Özacar Güneyli Sahili’nde İncelemelerde Bulundu

Özacar‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ ve ‘Saroz Körfezi özel çevre koruma bölgesi’ statüsünde bulunan mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Güneyli Köyü sahilinde, vatandaşlarla buluşarak çalışmaları ile yetki ve sorumlukları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Haber: Hilal GEZER