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MHP İlçe Başkanı Büyükzöngür’den Başbağlar Katliamının 27.Yılında Anma Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Başbağlar Katliamının 27.yılında katliamda hayatını kaybeden 33 sivili ölüm yıldönümlerinde andı.Büyükzöngür “Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde teröristler tarafından haince şehit edilen 33 sivili rahmet ile anıyoruz.”dedi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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