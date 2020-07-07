TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISININ İKİNCİ OTURUMU YAPILDI

Gelibolu Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının 2.oturumunu dün gerçekleştirdi.

İkinci oturum 9.gündem maddesi olan sözleşmeli personel maaşlarının belirlenmesi oldu.(Mühendis/Tekniker)Buna göre mecliste Sözleşmeli Mühendis ve Teknikerlerin alacağı maaş mühendisler için 3.692,15 TL Teknikerler için 3.160,03 TL olarak oy birliği ile onaylanarak meclis kararından geçti.

Gündemin 10.maddesi ise Belediyenin Pandemi süreci içerisinde kiracılardan almadığı kira ücretleriyle ilgiliydi.Bu konu hakkında Özacar; “17 Mart 2020 tarihi itibariyle bizlere gelen kararnameler doğrultusunda kapattığımız iş yerlerinden 1 Haziran 2020’ye kadar olan süreçte kira alınmayacağını söylemiştik zaten gelen genelgelerde bizleri doğruladı dolayısıyla bu süreci bu aldığımız kararla meclisten geçirme gereği, karar altına alma gereği hissettik.Bu nedenle meclis gündemine taşıdık yani bizim gayrimenkulumüz olupta,bizim kiracımız olup bu tarih süreleri içerisinde kapalı kalan kiracılarımızdan kafelerimiz, büfelerimiz ne varsa hiç birinden kira almayacağız.,Daha önce kira ücretlerini 1 yıllık olarak peşin aldığımız yerler var onları da muhasebcimizin belirlediği hesap üzerinden yani bir sonraki yıl için (2021 yılı) planladığımız fiyatlarla 365’e bölüp, 71’ini düşerek,ona göre fiyat alacağız.Diğerini 1 yıllık kira bedeli gibi oraya mahsup edeceğiz.”dedi.

Kiracıların işyerleri kapalı kaldığı sürece kira ücreti alınmaması oy birliği ile kabul edildi.Bu maddeye çalışmayan minibüs hatlarında da geçerlilik kılınacak kararına varıldı.71 günlük çalışma günü içerisinde kapalı kaldığı ve devam etmediği iş yerleri için kira alınmadığı belirtildi.

Gündemin 11. maddesi pazaryeri işgaliye bedeli ile ilgili Özacar”Haftaya Salı gününe yetiştirebilirsek, bütün esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda tüm pazarı bütün esnafımıza açmayı düşünüyoruz.Bununla ilgili büyük ihtimalle Perşembe günü açıklama yapacağını bildirdi.Daha önce olduğu gibi herkesi buraya davet edip,haber vereceğiz.”şeklinde konuştu.

Bu süreç içerisinde buraya, bize abone olup(pazaryerinde yer sahibi olup) yer açmayanlar da aynı haklara sahip olacaklar.Onlardan da yıllık ücret aldığımız için , buradaki kapalı kaldığı süreç içerisinde kendi ödeyecekleri bedellerden düşeceğiz.”dedi.

Bizler yine iki tezgah arasında 3 metre (2,80) mesafe koyacağız.Bu şekilde açmalarına izin vereceğiz.Pazaryeri uzamış olacak böylelikle”dedi.

Gündemin 12.maddesi araç parkı alanı ve araç giriş çıkışları oldu.Meclis toplantısının 12.maddesi şu şekilde okundu “Belediyeden alınan karar gereği kara su ve demiryolu üzerindeki işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini zaman ve güzergahlarını belirlemek, karayolu, yol, cadde sokak meydan vb. yerler üzerinde araç park yerleri tespit etmek ve işletmek veya kiraya vermek, trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek maddesi gereği ilçemiz Camikebir Mahallesi Celal Birsen Meydanı Balıkhane Meydanı arasında kalan boş alanı vatandaşların araçlarını park edip, balıkhaneden alışveriş yapabilmeleri için süreli 30 dk.park alanı olarak kullanılmasını.

Balıkhalinde balık, indirme,bindirme işlemleri için esnafın sabah 06:00 ile 10:00 saatleri arasında acil işlerini yapmaları diğer işleri için Zabıta Müdürlüğü’nden izin almaları gerektiğini,iniş-çıkış yapmaları ve Atatürk Caddesi ile Gelibolulu Mustafa Ali Bey Caddesi ‘ne esnafın araç bindirip, indirmesi bildirme işlemlerinin sabah 06:00 ile 10:00 saatleri arasında giriş- çıkış yapmaları acil durumlarda Zabıta Müdürlüğü’nden izin alınması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Özacar toplantı esnasında Geliboluspor’un (eski bakkal Semih ve SGK Bölgesi arasında) Camikebir Mahallesi’nde ücretli park alanı yapımına başlanıldığını ve bunun sporcuların spor yapma alanının coğalmasından dolayıda bir fırsat olabileceğini de ifade etti.

Meclis toplantısında Recep Omaç Pazaryerinde eski yıkılan askeri lojmanların sadece salı günleri sıkışıklık yaşanmaması için otopark olarak kullanıloması önerisinde bulundu, bunun üzerine Özacar’da daha önceden iki defa başvuru yapıldığı fakat onaylanmadığını bildirdi.Omaç’ın da isteği üzerine tekrar buranın kullanılması konıusunda tekrar başvuruda bulunacağını bildirdi.

İkinci otutumun son maddesi ticari araç, ruhsat ve harç bedelleri ile ilgiliydi.

Bu maddeden Gelibolu Şoförler Odasının verdiği dilekçeye göre 2020-2021 yılları arası öğrenci taşıma araçlarından (öğrenci servislerinden okulların kapalı olduğu zaman dilimi içerisinde iş yapamadıklarından dolayı bir öneri) belediyeden alınacak ruhsat harçları için üyelerden ücret alınmaması konusu Plan Bütçe Komisyonunda kararı ile onayladı.

Belediye Başkanı Özacar bu maddeyle ikinci oturumu tamamladığını bildirip, üçüncü oturumun bugün yapılacağını bildirdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN