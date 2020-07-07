Yardımlar Belediye Tarafından Bölge Halkına Ulaştırıldı

İlçemize bağlı Ilgardere Köyünde başlayan, Eceabat’a bağlı Yalova ve Kumköy’de de büyük hasara yol açan yangın bölgesine Gelibolu Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyalar, ekipler tarafından yangın sahasına ulaştırıldı. Özacar “Yangın söndürme ekiplerine ve emek veren herkese minnettarız.”dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN