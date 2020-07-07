Sürücü “Valimiz Desteklerini Esirgemedi”

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis üyesi Serhad Sürücü Vali İlhami Aktaş’ın yangın bölgesinde incelemede bulunduğunu ve dest eklerini esirgemediğini bildirdi.

Sürücü “Ilgardere köyümüzde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Yarımadaya sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları devletimizin tüm imkalarıyla, havadan ve karadan sürüyor.

Sayın valimiz İlhami Aktaş’ın da köylerimizde incelemede bulunduğu yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyor.”dedi.

Haber: Ali GEZER