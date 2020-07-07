EVREŞE BELEDİYESİ’NDE REKOR ZAM

Evreşe Belediyesi ve Evreşe Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri rekor zam ile sonuçlandı.

Atılan imzaların ardından Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak yaptığı açıklamada “Önce insan, önce emek dedik.Bulunduğumuz sürece rağmen çalışanlarımızın ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirdik.Evreşemizin güzelleşmesi için gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun.Belediye hizmetlerinde hakkaniyet ölçülerini gözetiyorsak çalışanlarımızın da emekleri karşılığında alacakları ücretler konusunda sendikamız ile masaya oturduk.Hakkınız ne varsa sözleşmeye dahil ettik.Siz varsanız biz varız, siz varsanız Evreşe var anlayışıyla bu sözleşmeyi imzalıyoruz.Görevde olduğumuz süre içerisinde emekçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödedik.Görevde olduğumuz sürecede çalışan kardeşlerimizin alınteri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz.İmzaladığınız toplu iş sözleşmesi hepinize hayırlı olsun.”dedi.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ise “Rekor bir artışla yapmış olduğumuz Toplu İş Sözleşmesi Belediye Başkanımızın emekten ve emekçiden yaa tavrının sonucudur.Yapılan toplu iş sözleşmesi ile birlikte Evreşe Belediyesi Personel Limited Şirketine çalışan emekçilerimizin yevmiyelerine %30 sosyal haklarına da 10 gün olan ikramiye 52 güne çıkmış ayrıca bayram harçlığı, yemek ücreti ,yakacak yardımı ve öğrenim yardımına da %100 oranında artışlar yapılmıştır.Toplu iş sözleşmemizin ilk oturumunda anlaşma sağlanarak alın teri üzerinden pazarlık etmeen ve emek adına bütün imkanları seferber eden Belediye Başkanımız Dr.Ali Kamil Soyuak’a Konfederasyonum sendikam ve üyelerimiz adına teşekkür eder Toplu İş Sözleşmemizin Evreşe Belediyemize ve siz değerli emekçilerimize hayırlı olmasını dilerim.”diye konuştu.