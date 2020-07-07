Soğutma Çalışmaları Sürüyor

İlçemize bağlı Ilgardere Köyü’nde 6 Temmuz Pazartesi günü saat 15:00’te çıkan ve yaklaşık 450 hektarlık alanın yandığı orman yangını kurumların yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Özacar yangın alanında bulunup “Yangına müdahalede seferber olan , soğutma çalışmalarını sürdüren tüm ekiplere Gelibolu ve bölge halkımız adına teşekkür ediyor, bu tür acı ve felaketlerin bir kez daha yaşanmamasını diliyorum.”dedi.

Haber: Caner AKŞİT