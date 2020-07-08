MECLİS TOPLANTISININ 3.OTURUMU YAPILDI

Gelibolu Belediyesi’nin Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 3.oturumu yapıldı.14.Gündem Maddesi ile başlanılan toplantıda konu “İçkili Yer Bölge

Talebi (Cahit Karagöz) İlçemiz Yazıcızade Mahallesi 57.Alay Sokak no:2 adresinde bulunan Eğritaş’taki işletme mecliste İçkili Yerler Komisyonuna

havale edildi.Gündemin 15.maddesi yine “İçkili Yer Bölge Talebi” hakkında idi (Yüksel Arslan) ilçemiz YazıcızadeMahallesi Celal Nuri İleri

Caddesi no:40 adresinde bulkunan işyeri alkollü içkili bölge talebi oylara sunulup kabul edildi.

Gündemin 16. maddesi Zabıta Emir Yasaklar Yönetmeliği hakkındaydı.Zabıta öçalışan personelin tespiti doğrultusunda işyerlerinden ve evlerden

atılan evsel atıklar poşetlenmiş olsa dahil çöp konteynırlarının ya da geri dönüşüm kutularının içine atılacak bu alanların dışına ya da yanına

bırakılan atık ya da çöplerin ilgili yasa çercevesinde idari yaptırım uygulanacak.Kullanılmaz hale gelen ev eşyaları , soba külleri çöp konteynırları

ya da boş arazilerebırakılamaz.Belediye tarafından bırakılan kül tablolarına ya da kapların içerisine bırakılabilir.Kalorifer çöplerinin torbalandıktan

sonra çöp konteynırları bırakılır. Kamuya ait alanlara pazaryeri,kaldırım,park,refüj,banklar vs. alanlara vb.araçlara reklam afişi, pankart panosu için

kullanılmaz.Ağaçlara ya da kamuya ait reklam panolarının elektrik direklerine ip vs.kullanılmaz denilerek oy birliği ile kabul edildi.

Maskelerin yerlerde sürünmesi de mecliste tartışma konusu oldu.Çöp kutularına atılmasını ve yerlere atılmaması konusu üzerinde vatandaşlar uyarıldı.

Gündemin 17. maddesi Gülhan Güler (Trambolin) hakkında iş yerinin devamı söz konusu meclis oyuna sunularak,gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri

alınması şartıyla son kez 1 yıl daha uzatıldı.Gündemin 18.maddesi Hususi Plakaya çıkan S Plakalı araçlar hakkında idi.

SS. 61 Nolu Anıtlar Kooperatifi 17 S 4016, 17 S 4054 ve 17 S 4009 plakalı öğrenci servis araçları için ilçemizde mevcut okulların yerleri değiştiğinden

dolayı öğrenci sayısı düştüğü için S Plakalarını hususi plakaya çıkardıklarını ne kadar süre zarfı içinde başvuruda bulunmaları hususunda bilgi

talep edilmiştir.Gelibolu Belediyesi S Plaka araçlar hükümet yönetmeliğinde hususi plakaya çıkan S Plakalı araçlar öğrenci personel

servis araçların tekrar S Plaka olmaları için herhangi bir sayı belirtilmediğinden bahse konu meclisle görüşülüp oylara sunuldu ve kabul edildi.

Gündemin 19. maddesi İnşaat Çalışma Saatleri hakkında oldu.Gelibolu Belediyesi tarafından mecliste bu madde oylamaya sunulup, “Şehiriçinde ve

belediye denetiminde yazın cumartesi günleri saat 10:00’da başlayıpsaat 20:00’ye kadar.Pazar günleri yazın her türlü inşaat faaliyeti yasaktır.”

kararı verildi.Gündemin 20. ve 3.oturumun son maddesi Geliboluspor abone bedeli hakkında idi.Bu madde de Plan Bütçe Komisyonuna

havale edildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN