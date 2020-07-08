KAYMAKAM KILINÇKAYADAN YANGINDA ILGARDERE KÖYÜNDE YARALANAN VATANDASA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İlçemiz Ilgardere Köyünde çıkan yangın sebebiyle Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü Ilgardere Köyünde incelemelerde bulundu.

Köylülerle bir araya gelen Hakan Kılınçkaya ve Serhad Sürücü geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yangın felaketi sebebiyle meskeni ve arı kovanları yanan Ali Baran ve eşine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılınçkaya; Yaşam yerlerinin tekrar yapılması ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirtti.Ziyarete Köy Muhtarı Süleyman Yalçın’ da eşlik etti.Haber:Ali GEZER