GÜNCEL HABERLER 

KAYMAKAM KILINÇKAYADAN YANGINDA ILGARDERE KÖYÜNDE YARALANAN VATANDASA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Ilgardere Köyünde çıkan yangın sebebiyle Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü Ilgardere Köyünde incelemelerde bulundu.
Köylülerle bir araya gelen Hakan Kılınçkaya ve Serhad Sürücü geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Yangın felaketi sebebiyle meskeni ve arı kovanları yanan Ali Baran ve eşine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılınçkaya; Yaşam yerlerinin tekrar yapılması ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirtti.Ziyarete Köy Muhtarı Süleyman Yalçın’ da eşlik etti.Haber:Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

CHP’DE KALAN İKİ MAHALLENİN DELEGESİ BELLİ OLDU

buyukzafer 0

Piri Reis İlkokulu Öğrencilerinin Sinema Keyfi

buyukzafer 0

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak CHP Genel Merkezi’nde

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.