GELİBOLU YARIMADASINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

İlçemize bağlı Ilgardere Köyü ile Eceabat ilcesi Yalova Köyü ve

Kumköy arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın

yoğun çalışmalar sonucunda kontrol

altına alındı.Tarımve OrmanBakanıBekir Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 2. Kolordu KomutanıKorgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Kaymakamı Hakan

Kılınçkaya, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Savaşları

Tarihi Alan Başkanı Sayın İsmail Kaşdemir, Orman Genel Müdürü

Bekir Karacabey, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale

Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili kurum yetkilileri bölgede

yangindanzarar goren köylü vatandaşların sorunlarıni dinledi afet

bölgesindeincelemelerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğüne ait amfibik uçaklar ve çok sayıda

helikopterle havadan, 118 arazöz, 7 dozer, ilçe belediyeleri itfaiye

ekipleri ve 510 personelle havadan ve karadan yapılan çalışmalar

sonucunda alevler kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına

başlandı.

Yaklaşık 500 hektar ekili ve orman alanın zarar gördüğü

tahmin edilmektedir.Hasar tespit çalışmalarına başlanmış

olup vatandaşıların yangin bölgesinde daha dikkatli olması

gerekmekte olduğu bildirildi ve bütün vatandaşlra geçmiş olsun

temennilerinde bulunuldu.Haber: Hilal GEZER