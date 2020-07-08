İlçemize bağlı Ilgardere Köyü ile Eceabat ilcesi Yalova Köyü ve
Kumköy arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın
yoğun çalışmalar sonucunda kontrol
altına alındı.Tarımve OrmanBakanıBekir Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 2. Kolordu KomutanıKorgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Kaymakamı Hakan
Kılınçkaya, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Savaşları
Tarihi Alan Başkanı Sayın İsmail Kaşdemir, Orman Genel Müdürü
Bekir Karacabey, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale
Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili kurum yetkilileri bölgede
yangindanzarar goren köylü vatandaşların sorunlarıni dinledi afet
bölgesindeincelemelerde bulundu.
Orman Genel Müdürlüğüne ait amfibik uçaklar ve çok sayıda
helikopterle havadan, 118 arazöz, 7 dozer, ilçe belediyeleri itfaiye
ekipleri ve 510 personelle havadan ve karadan yapılan çalışmalar
sonucunda alevler kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına
başlandı.
Yaklaşık 500 hektar ekili ve orman alanın zarar gördüğü
tahmin edilmektedir.Hasar tespit çalışmalarına başlanmış
olup vatandaşıların yangin bölgesinde daha dikkatli olması
gerekmekte olduğu bildirildi ve bütün vatandaşlra geçmiş olsun
temennilerinde bulunuldu.Haber: Hilal GEZER
GELİBOLU YARIMADASINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
İlçemize bağlı Ilgardere Köyü ile Eceabat ilcesi Yalova Köyü ve