İlçe Müftüsü Dr.İbrahim Özler Gelibolu’ya Veda Etti

İlçe Müftüsü Dr.İbrahim Özler Bursa İl

Müftü Yardımcılığına atandığından dolayı

Gelibolulu vatandaşlara ve Din Görevlisi Arkadaşlarına veda mesajı iletti.

Dr.Özler mesajında; “03 Şubat 2014 tarihinde başlayanGeliboluyolculuğumuzunnihayetindeuhdemize tevdi edilen Bursa

İl Müftü Yardımcısı göreviyle birlikte yeni bir mekanda ve kadim bir şehirde hizmetlerimize devam edecek olmanın

mutluluğunu yaşarken muazzez ve mukaddes bir belde olan şehitler diyarı

Gelibolu’dan,dostlarımdan, mesai arkadaşlarımdan ve güzelinsanlardan da ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyorum.Bilinmelidir ki, makamlar ve mekanlar bize birer emanettir.

Rabbimizin bu emanetine sahip çıkmak da hepimizin vazifesidir. İşte bu şuurla, aşkla, azimle ve heyecanla Gelibolu’daki din hizmetlerimizin, halkla kaynaşmamızın ve personelle dayanışma içerisinde bulunmamızın temelinde sizlerin maddi ve manevi katkıları unutulmaz bir gerçektir. Dolayısıyla yapılan her faaliyette ve kurulan her iletişimde sizlere minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum.

Ayrılışların bir veda olduğu söylense de; vedaların sadece gözleriyle sevenlere ait olduğunu ve bu manada hem şahsımın hem de ailemin Gelibolu’yu ve Geliboluluları gönülden sevdiğimizi beyan ederek veda etmeye ihtiyaç duymadığımızı da bilmenizi

isterim. Önemli olanın gönüllerde “hoş bir seda” bırakmak olduğunu bildikten sonra eski ve yeni mekanlarda yeniden bir araya gelmenin, güzel sohbet etmenin, ziyaretteve ikramda bulunmanın ne kadar da önemli olduğunu hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Bununla birlikte merhamet dediğimiz olgunun acımak değil acıtmamak olduğu gerçeğinden hareket etsek de beşer olmamız hasebiyle hatalardan ve kusurlardan beri olmadığımızı bildiğimizden dolayı yaptığımız sürç-i lisan var ise de bunların affını talep ediyorum.“Kişinin görünür rütbe-i aklı eserinde” sözünde de belirtildiği üzere oluşturulan tüm hizmetlerin devam ettirileceğine ve daha ileri taşınacağına olan inancımın da tamolduğunu bilmenizi istiyorum.

“Mahkeme Kadı’ya mülk değildir” sözü mucibince haddimizi ve hakkımızı da bilerekpersonelimiz dahil olmak üzere hiçbir kimseyi ötelemeden ve ötekileştirmeden herkese ve her kesime aynı ve eşit mesafede davranarak yürüttüğümüz görevimizi alnımızın akıyla tamamlamanın da bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Gelibolu halkımızdan ve din gönüllüsü mesai arkadaşlarımdan haklarını helal etmeleri temennisiyle; sağlıklı, huzurlu, başarılı ve mutlu bir yaşamın hayatımızı kuşatmasını diliyor ve hepinizi Yüce Allah (cc)’a emanet ediyorum.”dedi. Haber:Seda LİMAN ZENGİN