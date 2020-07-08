İLÇEMİZDE KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ KAYIP KIZ ÇOCUĞU BULUNDU

İlçemizde 07 Temmuz 2020 Salı günü saat 17.30 sıralarında bir çocuğun kayıp olduğu ihbarı üzerine, yapılan araştırmada; kayıp çocuğun 3 yaşında Alya Okkaşoğlu adlı bebek olduğu, babaannesi ile birlikte yaşadığı ve annesi tarafından izinsiz olarak babaannesinin ikametinden alınarak Kavaklı Köyü tarafına götürüldüğü ve saklandığı ihbarı alınmış ve aramalara başlanılmıştır.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda kayıp çocuk 08 Temmuz 2020 günü saat 07.10’da Kavaklı Köyü ve sanayi sitesi arasında havuzluçeşme mevkiinde dere yatağında sağ olarak bulunmuştur. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından küçük Alya’nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.Haber:Caner AKŞİT