HIFSI SIHHA KURULU TOPLANDI

İlçemiz Hıfsı Sıhha Kurulu Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanarak Koronavirüs tedbirlerinde dışarıdan gelen pazarcı esnafının ilçemiz pazarlarına alınıp, alınmama konusunda görüştü.

Hıfsı sıhha kurulu başka ilçelerden gelen pazar esnafının ilçemiz pazarlarına alınmaması konusunda karar verildi.Henüz Koronavirüsün dışarıdan gelen kişilerce bulaş getirdiğini düşünen komisyon ileriki bir tarihte tekrar görüşmek üzere çevre il ve ilçelerden gelen pazar esnafının pazarlarımıza alınmaması konusunda karar alındı.

Haber: Caner AKŞİT