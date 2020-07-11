GELİBOLU BELEDİYESİ TOPLU SÖZLEŞMEDE BİR İLKE İMZA ATTI

Gelibolu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasındaki 57 işçiyi kapsayan TİS görüşmelerinde ücret zammı sosyal haklarla birlikte enflasyon oranının üzerinde belirlendi. İki yıllık olarak imza altına alınan sözleşme gereği, 1 Mayıs işçi bayramı öncesinde emekçilere bir yevmiye tutarında da ek ikramiye verilecek. Gelibolu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde imzalar atılarak mutlu sona ulaşıldı. İki yıllık yapılan sözleşmede, işçilere verilen ücret zammı sosyal haklarla birlikte enflasyon oranının üzerinde belirlendi.

Belediye ile sendika altıncı kez iki yıllık sözleşme imzalarken, son sözleşmeye bölgede tek olma özelliğini taşıyan örnek bir madde ilave edilerek, sözleşme döneminde emekçilere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde bir yevmiye tutarında da ek ikramiye verilecek.

57 kadrolu işçiyi kapsayan, 15 Şubat 2020 ve 14 Şubat 2022 tarihleri arasındaki dönemde geçerli olacak sözleşmeyi Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden birlikte imzaladı. İmzalanan sözleşme ile Gelibolu Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşına iki yıl sosyal haklarla birlikte enflasyon oranının üzerinde zam yapıldı.

Başkanlık makamında yapılan imza töreninde Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, Belediye Meclis Üyesi Kemal Tarım ve Engin Balcı, Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden, Başkan Yardımcısı Erdem Yılmazer ve belediyenin işyeri temsilcileri hazır bulundular.

İmza töreninde kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden, her sözleşme döneminde emekçiye hak ettiği değeri fazlasıyla veren Belediye Başkanı Özacar’a bir kez daha teşekkür ettiklerini vurguladı.

Özden, “Gerçekten güzel bir sözleşme oldu. Emekçilerimiz günün koşulları ve enflasyonun çok üzerinde ücret ve sosyal hak kazanımı elde ettiler. Başta Belediye Başkanı sayın Özacar’a, meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar da, toplu sözleşme görüşmelerinde daha önceki dönemlerde olduğu gibi sendika ile ortak bir uzlaşma yolunu bulduklarını belirterek, “Sendika ile görev dönemimiz içerisinde altıncı kez iki yıllık sözleşme imzaladık. Ve bu sözleşmede emeğin ve emekçinin bayramı öncesinde kendilerine bir yevmiye tutarında ek bir ikramiye vermeyi sözleşmeye dahil ettik. Kurumumuz ve emekçilerimiz adına hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Belediye-İş Sendikası işyeri baş temsilcisi Tezcan Küçüktekin de, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandığı için mutlu olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Özacar’a tüm işyeri arkadaşları adına teşekkür ettiğini bildirdi

Haber: Ali GEZER.