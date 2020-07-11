GÜNEYLI KÖYÜ KOYUN LİMANI PLAJI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kaymakam Hakan Kılınçkaya Güneyli Köyü Koyun Limanı Plajı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Kılınçkaya ;

İlçemiz Güneyli Köyü, Koyun Limanı Mevkii Kıyısında bulunan plaj, ‘Saroz Körfezi Çevre Koruma Bölgesi ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrol Alanı’ kapsamında, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bir yerdir.

Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan Gelibolu Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) ne 5 yıl süre ile tahsis edilen bu yer Güneyli Köyü Muhtarlığı sorumluluğuna verilmiştir.

Halkımıza temiz ve hijyenik bir ortamda denize girme imkanı ve plajın düzenli bir şekilde halkın kullanmasina yönelik 9500 m2 alan ,esnaf ve işyeri sahiplerinin şezlongları içinde 3000 m2 plaj alan proje kapsamında yönetmeliğe uygun şekilde tahsis edilmektedir.

Yine halkımızın ihtiyaçları için 8 adet wc, 8 adet giyinme kabini ve 2 adet duş kabini konulacak olup plaj alanında insani ihtiyaçlar giderilecektir.

Kiralama yapılan alanlarda yapılacak hizmetlerden bir kısmının ücretsiz, bazılarının ise ücretli olması sürdürülebilir bir çevre düzeninin ifası için önem arz etmektedir.

Güneyli sahilinde işletmesi olan esnaflarımızın kurallar çerçevesinde halkımıza şezlong kiralamaları belirli kurallara bağlanmıştır. Kendilerine tahsis edilen alanlar dışında şezlong koymaları ve satış yapmaları cezai sorumluluk doğuracaktır. Ayrıca covid 19 pandemi sebebiyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede uyulup uyulmadığı hususunda denetimler sıklıkla idare tarafından yapılacaktır.

Kiralamalardan elde edilen gelirlerin bir kısmı Merkezi Bütçeye aktarılacak, geri kalan kısım ise köylerimizin alt yapılarında kullanılacaktır.

Yapılan iş ve işlemler 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerimizden Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 55. maddesinin 3. fıkrasının e bendine göre uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.