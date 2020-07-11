CHP İlçe Örgütünden Yangın Bölgesine Ziyaret

Önceki İl Başkanı İsmet Güneşhan,CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Eceabat İlçe başkanı Metin Övün ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yalova, Kumköy ve Ilgardere köylerini ziyaret ettiler.

CHP İlçe Başkanı Parlak “Hafta başında yaşanan yangın felaketi ile ilgili muhtarlarımız ve köylülerle görüştük.

Yaşananları ve sonrasında yaraların sarılması için yapılabilecekleri konuşarak ,geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.Elimizden geldiğince köylümüzün,çiftçimizin yanında, doğal alanlarında koruyucusu olacak,yeniden kazanılması için mücadele vereceğiz.”dedi.

Haber: Hilal GEZER