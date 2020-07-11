Meclis Üyeleri Sayın ve Öner İl Özel İdareden İki Ayrı Talepte Bulundular

CHP İl Genel Meclis Üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Öner İl Özel İdare’ye ilçemize bağlı 26 köye zirai atıkların atılması için geri dönüşüm konteynerları talebinde bulundular.

Aynı zamanda bir diğer dilekçede Kocaçeşme Köyü’ndeki Balıkçı Barınaklarının güvenliği ile ilgiliydi.Barınaktaki aydınlatma dilekleri için talepte bulundular.Öner ve Sayın aydınlatma direkleri balıkçıların güvenliğini ve verimin artırılması düşüncesiyle İl Özel İdareye böyle bir dilekçe yazdıklarını belirttiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN