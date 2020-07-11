Yeni Feribot Terminali İnşaat Alanı İncelendi

Kaymakam Hakan Kılınçkaya,Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü,İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan , yeni Feribot Terminalinin inşaat alanını ziyaret edip, incelemelerde bulundular.

Yapılan incelemelerde, saha tesliminin ardından başlanan çalışmalar, yoğun bir şekilde devam ediyor. Taş ocaklarında kırılan taşlar, iskele inşa alanına taşınıp deniz dolgu işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca 4 rampa, 2 dolfen yapım işini içerisinde barındıran deniz yapıları ihalesi süreci devam ediyor. Deniz taş dolgu işi tamamlandığında veya tamamlanmasına yakın bir sürede idari bina, yolcu salonları, kafeteryalar, gişeler, sosyal donatılar ve peyzaj düzenlemesi gibi işleri kapsayan üst yapı ihalesi gerçekleştirilecek.

Gelibolu Yeni Feribot Terminali tamamlandığında 41 bin 708 metrekare alan üzerine 2 terminal, 4 rampa olarak sosyal donatılarıyla birlikte ilçemiz merkezine hizmet edecek.”denildi.

Haber:Ali GEZER