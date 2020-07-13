Turan “Ekonomimizi, Ticaretimizi Büyütmeye, Çerçevesini Genişletmeye Beraber Devam Edeceğiz”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Kovid-19 krizi ilk etapta kamu sağlığını tehdit eden bir küresel meydan okuma olarak ortaya çıkmış olsa da yaşam biçimlerini, siyasi ve ekonomik düzenleri derinden sarstı. Bu süreçte tek yürek olduk, zoru başardık” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Çetin, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay ile video konferans gerçekleştirdi. Biga’da yaşanan dolu felaketinden mağdur olan çiftçilerin durumu, ekonomik konular, bürokrasinin işlevselliği gibi bir çok konu toplantının gündem maddesiydi.

Pandemi sürecinde Türkiye’nin çözüm üreten bir ülke olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler salgın karşısında adeta çaresiz kalırken Türkiye kendi içinde ve dışarıda çözüm üreten bir ülke oldu. 80’in üzerinde ülkeye yardım eli uzatıldı. Dünyanın diğer noktalarında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve memleketlerine dönüşünü sağladık. Artık kontrollü normal sürecinin içerisindeyiz. Ekonomimizi, ticaretimizi büyütmeye, çerçevesini genişletmeye beraber devam edeceğiz. Çanakkale’li tüm esnaflarımızın, çiftçilerimizin süreçten kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Salgının başladığı ilk günden itibaren bir çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. Tarım, turizm, sanayi, ulaşım, tarih gibi farklı kulvarda yarışan şehrimizin tüm sorunlarını çözmek için gayret ediyoruz” şeklinde ifade etti.

AK Parti Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanı Jülide İskenderoğlu, “Türkiye, salgın sürecini siz değerli, güçlü iş adamlarımız sayesinde ekonomik olarak az kayıpla atlatacak. Sürecin başından bugüne kadar sizler sabrederken hükümetimizde sizleri korumak adına bir çok yeni karar aldı. Çanakkale’miz diğer illere göre pandemi sürecini en hafif atlatan iller arasında yer alıyor. Kontrollü normalleşmenin başlamasıyla beraber şehrimiz misafirlerini ağırlamaya başladı. Turizm tarımdan sonra hiç şüphesiz şehrimizin önemli bir gelir kaynağı. O yüzden inşallah süreçte ortaya çıkan yaralarımızı sarmaya başlayacağız. Bizler her zaman sizlerin sorunlarını çözmek üzere hazırız. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Oda ve Borsa Başkanları Kısa çalışma ödeneği, çiftçilerin taleplerini ve Çanakkale’nin diğer önemli konu başlıklarını iletti. Haber Merkezi