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Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar ;Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen’in vefatı üzerine ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı iletti.Özacar “1989-1999 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yapan, ülkemizde sosyal belediyeciliğin duayen isimlerinden biri olan Doğan Taşdelen’in aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yol arkadaşımız Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen ve ailesine sabırlar diliyorum.”dedi.
Haber: Ali GEZER

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