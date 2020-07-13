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Özacar Yangın Bölgesinde

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar yangın bölgesinde Belediye Başkanları ve vatandaşlarla bir araya gelip, yaraları sarmaya devam ediyor. Özacar; “Gelibolu Yarımadası’ndaki yangının üzerinden bir hafta geçti. Yaraları hep birlikte sarmaya çalıştığımız bölgede, hafta sonunda aramızda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün ve Eceabat Belediye Başkanımız Saim Zileli ile birlikte Kumköy’de muhtarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik.”dedi.
Haber: Ali GEZER

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