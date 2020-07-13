15 Temmuz Programı Belli Oldu

15 Temmıuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün Anma faaliyetleri belli oldu.15 Temmuz Çarşamba günü saat 12:50 de Gelibolu Şehitliğinde toplanarak,13:00 te program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile devam edecek.Saat 13:10’da Kur’an tilaveti okunarak, 13:40’ta şehit mezarlarına karanfil sunulacak.Saat 13:50’da tören sona erecek.

İlçemiz iskele meydanında aynı gün saat 20:00’de demokrasi nöbeti ve etkinliklerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi,saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak.Sonrasında protokol konuşmaları yer alacak.İlahiler ve sinevizyon gösterileri ile program devam edecek.

Saatler 00:13 ‘ü gösterdiğinde İlçe Müftülüğünce tüm camilerde Selalar okunarak,İlçe Müftülüğünce Kur’an tilaveti ve dualar okunacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN